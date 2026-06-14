エアアジアXは、クアラルンプール〜バーレーン〜ロンドン/ガトウィック線の開設日を、8月27日に延期した。クアラルンプール発火・木・土・日曜、ロンドン/ガトウィック発月・水・金・日曜の週4往復を運航し、10月31日から1日1往復に増便する見通し。当初は6月26日から1日1往復を運航する計画だった。機材はエアバスA330-300型機を使用する。所要時間はクアラルンプール発が16時間5分から16時間25分、ロンドン/ガトウィック発が16時