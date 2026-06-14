モンゴルのバトツェツェグ外相（右）と記者会見に臨む中国の王毅外相＝13日、ウランバートル（中国外務省のホームページから、共同）【北京共同】中国の王毅外相は13日、モンゴルのバトツェツェグ外相とウランバートルで会談した。中国外務省は「双方がファシズムや軍国主義を非難することで一致した」と14日発表した。名指ししていないが、日本が念頭にあるとみられる。中国は防衛力強化を図る高市政権を新型軍国主義と批判して