千葉県警は１４日、女性に性的暴行を加えたとして、不同意性交の疑いで、タレントのボビー・オロゴン（本名・近田ボビー）容疑者を逮捕した。逮捕容疑は４月２１日夕、千葉県内の住宅で女性に性的暴行を加えた疑い。ボビー容疑者は２００６年、当時の所属事務所で暴れて、警察官が駆けつける騒動を起こしたこともあった。所属事務所社長などに暴力を振るったとして書類送検。起訴猶予処分となったが、一時謹慎した。０７年には