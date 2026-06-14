Amazonは2025年9月に手書き可能な電子ペーパー搭載デバイス「Kindle Scribe」の新型モデルを発表しました。新たなKindle Scribeはフロントライトの有無を選択可能なほか、カラー表示に対応した「Kindle Scribe Colorsoft」もラインナップされています。2026年6月10日に発売したKindle Scribeの3モデルを借りることができたので、さっそく外観やカラーマンガの見え方などをチェックしてみました。まず、2026年モデルの「Kindle Scri