中国東部の安徽省で6月6日、バイクに乗ろうとした女性の近くで、走行中の車が突然爆発。周囲に大量の破片が降り注いだ。【映像】走りながら爆発する車→降り注ぐ破片（実際の映像）地元当局によると、爆発した車はガソリン車を不正に改造した「天然ガス車」であった。実は中国では近年、燃料費を抑えるため、ガソリン車を天然ガス車に改造するケースが増えているという。しかしトラブルも多く、今回もトランク内に設置され