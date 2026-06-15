サッカーの北中米Ｗ杯１次リーグＦ組初戦（米国・ダラス、１４日＝日本時間１５日）、日本代表と２―２で引き分けたオランダ代表で存在感を見せたＤＦフィルジル・ファンダイク（３４＝リバプール）は今大会が最後のＷ杯になりそうだ。２０２２年カタール大会から２度目の主将を務めるファンダイクは、センターバックとして、この日も日本の攻撃を次々と阻止。攻撃でも後半５分に先制点を決めるなど、活躍を見せた。チームを