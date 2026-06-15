◇W杯北中米大会1次リーグF組日本2―2オランダ（2026年6月14日ダラス）FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組で、日本代表（FIFAランク18位）はオランダ（同8位）に2−2で引き分け、大きな勝ち点1を挙げた。試合後、毎回恒例となっている日本人サポーターによる「ごみ拾い」がこの日の試合後も見られ、脚光を浴びた。FIFA公式や海外メディアも称賛する行動は、いつから始まったのか。試合後、日本代表サポーターは青い