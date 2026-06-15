エントリーグレードへのテコ入れが「アツい」！トヨタは2026年5月12日、「カローラ」の一部改良モデルを発売しました。現行カローラのなかでももっとも手に入れやすい「エントリーグレード」は、今回の改良でどのような仕様になったのでしょうか。【画像ギャラリー】どっちも超カッコいい！ カローラの「最安グレード」と「最高級仕様」を画像で比較してみる（30枚以上）カローラは1966年の初代登場以来、150以上の国と地域