名古屋を拠点に“エモくて深い”をキャッチフレーズに活動するアイドルグループ「SHIROMIZAKANA」が、15日までにXを更新。「予定しておりましたライブおよび特典会につきまして、運営の寝坊により開催することができず、誠に申し訳ございませんでした」と、まさかの運営者の寝坊でライブおよび特典会が中止を余儀なくされたと謝罪した。「ご来場いただいた皆様、出演者の皆様、関係者の皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけいたし