アイドルグループ・嵐の大野智さんを名乗るXアカウントが2026年6月14日に作成されるも、翌15日朝までに削除された。「自分らしくマイペースに出来る事をやっていけたら」99年9月15日にデビューした嵐は、21年にわたって活動を続けてきたが、20年12月末をもって活動を一時休止。24年4月には旧ジャニーズ事務所の解体に伴いSTARTO ENTERTAINMENTに移籍し、メンバー5人全員で新たに「株式会社嵐」を設立した。25年5月にラストツアーに