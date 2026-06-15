札幌市の社会福祉法人北海道共同募金会は15日、赤い羽根共同募金などで集めた寄付金1億8千万円が使途不明になっていると発表した。会計責任者の男性事務局長が着服した疑いがあり、同会は事務局長を懲戒解雇して刑事告訴する方針。