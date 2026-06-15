フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜・午前１１時４７分）が１５日に放送され、４人組アイドルグループ「Ａぇ！ｇｒｏｕｐ」が生出演。末澤誠也が先輩・木村拓哉へまさかの「お願い」をしたことを明かした。愛犬家としても知られる木村に対して「きょう散歩しますか？と聞いて、するよと言われたのでご一緒していいですかと頼んだ」と末澤。愛犬の散歩に同行させてもらっていると明かした。末澤自身は犬を飼っていないが、「ワ