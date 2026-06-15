【FIFAワールドカップ2026】オランダ代表 2−2 日本代表（日本時間6月15日／ダラス・スタジアム）【映像】押してる？物議を醸した失点（実際の様子）日本代表の失点シーンが物議を醸している。オランダ代表DFフィルジル・ファン・ダイクのプッシング疑惑に対して日本の選手たちが猛アピールを見せた場面に、ファンからも様々な声が寄せられた。日本代表は6月15日、FIFAワールドカップ2026のグループF第1節でオランダ代表と対戦