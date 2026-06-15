モーニング娘。市井紗耶香（42）が、13日放送のテレビ東京『二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜』（土曜深0：55）に出演。モーニング娘。を辞めた理由を告白した。【写真】書面で「辞退」を報告した市井紗耶香番組では、東京・五反田の飲食店で、松岡昌宏、博多大吉がゲストの市井を迎え、食事を楽しみながらトークを展開した。松岡から「モー娘。何年いた？」と聞かれた市井は「2年です」と回答。2期生で、保田圭と矢