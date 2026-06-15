タレントのボビー・オロゴン容疑者（本名・近田ボビー＝６０）が１４日、知人女性に対する不同意性交容疑で千葉県警に逮捕された。「事実は違うよ」と容疑を否認している。近年はテレビ番組出演が激減したが、仕事先で遅刻したり、女性にデレデレしたりするなど、還暦を迎えても?らしさ?は変わっていなかった。ボビー容疑者は４月２１日午後４〜午後６時ごろ、千葉県内の住宅で知人女性の体を触るなど性的暴行をした疑いを持た