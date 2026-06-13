人気の朝番組『グッド！モーニング』（テレビ朝日系）でかつて共演したフリーアナウンサー・森千晴（26）とテレビ朝日の元アナ・佐々木一真氏（28）。6月上旬、東京・豊洲のイベント会場で、2人は仲睦まじい様子でデートしていた。2023年には"路上泥酔ハグ"騒動で佐々木氏が出演番組を降板するなど、紆余曲折あった2人だが、絆は固かったようだ──。【前後編の後編。前編から読む】【写真を見る】“泥酔ハグ騒動”でじゃれ合っ