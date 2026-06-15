女性の薄毛は、加齢やホルモンバランスの変化などを背景に、多くの人が悩みを抱える身近な不調です。一方で、「AGA（男性型脱毛症）と同じものなのか？」「どのように対処すればよいのか？」といった疑問を持つ人も少なくありません。今回は、FAGA（女性男性型脱毛症）の特徴やほかの脱毛症・AGAとの違いについて、ルートレディースAGAクリニック院長の清水先生に解説してもらいました。 ※2026年4月取材。