習主席はトランプ大統領と会った直後の8〜9日に北朝鮮の平壌（ピョンヤン）を電撃訪問した。習主席は米国と北朝鮮の関係が大きく変化する主要変曲点ができる直前に金委員長と会ってきた。ただ習主席の訪朝後に非核化と関連した言及が出てこないことから、中国が北朝鮮の核保有を黙認しようとしているのではないかとの懸念が提起されたりもした。これに対し外交界では習主席の今回の訪朝は「非核化をめぐる朝中間の緊迫した水面下の