仕事の視野を広げるには読書が一番だ。書籍のハイライトを3000字で紹介するサービス「SERENDIP」から、プレジデントオンライン向けの特選記事を紹介しよう。今回取り上げるのは坊美生子『女性たちの定年後』（祥伝社新書）――。写真＝iStock.com／champc※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／champc■イントロダクション定年後には退職、雇用延長、再就職（転職）など複数の選択肢があり、いずれの場合も「人生の一大イベン