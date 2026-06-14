東京電力福島第1原発の5号機（左）、6号機＝2023年8月（共同通信社ヘリから）東京電力は14日、福島第1原発5、6号機で13日午後5時ごろ、使用済み核燃料プールの冷却が一時停止するトラブルがあったと発表した。調査の結果、設備に異常は見つからず、約1時間半後までに冷却を再開した。5、6号機のプールでは、使用済み燃料や新燃料計約1600体を保管中だが、プールの水温や周辺の放射線量に変化はなかったという。東電によると、