自分は1000円カットで済ませているのに、妻が美容院やネイル、化粧品などで毎月3万円近く使っていると、「使いすぎでは」と感じるかもしれません。美容代は、性別だけでなく、年齢、仕事、髪型、肌質、価値観によって大きく変わります。そのため、3万円が必ず高すぎるとは言い切れません。 ただし、家計に負担が出ているなら、金額の良し悪しではなく、夫婦で納得できる使い方に整えることが大切です。 女性の美容