『主人恋日記』の吉永ゆうによる最新作『されど、ふたりはくされ恋』が、6月12日発売の「ベツコミ」7月号（小学館）より連載を開始した。 【漫画】新連載を試し読み 本作は、“近すぎて見えなかった恋”をテーマに、10年来の腐れ縁から始まる恋を描く「憎らし幼なじみ青春ラブ」作品。第1話は、表紙＆巻頭カラーの全53Pで掲載されている。 物語の主人公は、高校1年生の持木夢来。会えば口ゲンカばかりの幼な