歌手の氷川きよし（48）が15日までにインスタグラムを更新。親交ある友人夫婦が亡くなったことを報告し、追悼した。氷川は「大好きな漁船に乗った。わたしと浜のリエずっと爆泣き」と書き出し、花束を海に捧げた写真をアップ。「2.1にみわこさんが旅立って後を追うように5.3につとむさんも旅立ちました。最高の素敵な夫婦でした」と友人の死去を報告し、「13年間たくさんの愛情と1人の人として大切にしてもらって深く感謝してい