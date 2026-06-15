元バレーボール女子日本代表で、現在はタレントとしても活躍する栗原恵（41）が14日、自身のインスタグラムを更新。故郷である広島・江田島市の広報で直筆のコラムを寄稿していることを明かし、公開した“美文字”に反響が集まっている。【写真】「こんな字になりたい」直筆の“美文字”を披露した栗原恵栗原は「直筆だからこそ、伝わる想いもあると思うのです 『広報えたじま』にて毎月コラムを書いています」とのコメントと