日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜午後1時55分）が15日、FIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会、1次リーグF組でオランダ代表と2−2で引き分けた日本代表の執念ドローを報じた。番組では早朝5時から始まった日本代表の初戦の盛り上がりを特集。渋谷に集まった学生が喜ぶ姿や大阪のサラリーマンが試合観戦で眠い状態で通勤途中にコメントする映像を流した。神戸の映像ではスーパー銭湯の施設内で試合を見届ける男性