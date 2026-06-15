◇W杯北中米大会1次リーグF組スウェーデン 5―1 チュニジア（2026年6月14日メキシコ・モンテレイ）日本と同じF組で2大会ぶり出場のスウェーデンが白星スタートを切った。3大会連続出場のチュニジアを相手に大量5点を奪って5―1で快勝し、勝ち点1で並んでいる日本とオランダをかわしてF組首位となった。スウェーデンは超強力2トップが存在感を見せつけた。開始7分には自陣からのロングパスに反応したFWイサク（リバプール