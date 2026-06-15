お笑いコンビ「霜降り明星」のせいや（33）が14日、自身のXを更新。FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグ日本代表戦直前の投稿が、大きな話題を集めている。せいやは試合前に「いよいよ始まる！あの通訳事件から4年！夢の景色へ！ガンバレニッポン #サッカー日本代表」と日本代表へエールを送った。この「通訳事件」とは、前回大会の際にせいやがABEMAのW杯中継を担当していた時の出来事。アルゼンチン代表選手のコメントを