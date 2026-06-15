6月10日、大手牛丼チェーン店の『松屋』が、同じ名前を掲げる百貨店『松屋銀座』の地下1階弁当・惣菜売場に常設店舗をオープン。このコラボは両社待望の企画だという。【写真】松屋公式も「象徴的な商品」と評価、復活を遂げた“伝説メニュー”『松屋』伝説メニューが復活「実はコラボ自体は昨年に実現しています。このときに、“記録的な反響”があったそうで、それが今回の常設店設置につながっています。元々、コラボの話は20