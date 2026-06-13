約5万人にひとりの割合で発症する先天性の疾患「トリーチャー・コリンズ症候群」の当事者として発信をする山川記代香さん。トリーチャーコリンズ症候群は、頬や顎の骨、耳などが形成されないことから、見た目に加え、呼吸や聴力の問題、口蓋裂といったさまざまな困難が生じるという。【画像】母子手帳には「顔面奇形」と…生まれた直後の山川記代香さんの姿を見る生まれた直後からはじまったという数々の治療と、“視線の凶器