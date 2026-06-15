ＮＨＫサッカーの公式Ｘは１５日、この日サッカーワールドカップの日本対オランダ戦で解説し、話題となった本田圭佑氏の「解説目次」を掲載。気になる本田語録が発せられた時間とともに紹介している。「デヨングうざい」「ガクポはいうても１９３のウインガー」「コーチ陣レジェンドいすぎでしょ」など、本田節がさく裂したオランダ戦。即ネットでも話題となったが、ＮＨＫサッカーの公式Ｘでは「本田圭佑さんの解説もくじ」を