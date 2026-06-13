卓球混合ダブルス金メダリストの水谷隼氏が１３日に更新されたＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「田村亮＆鈴木奈々自腹で米国株はじめました」に出演した。ロシア・プレミアリーグでプレーしていた時に、周囲の海外選手たちが投資をしていることを知り、投資に興味を持ち２０１８年から投資を開始。水谷氏は最初から「お金をとにかくつぎ込まないと増えないと思った」と、レバレッジをかけた信用取引をやっていたという。当時はロ