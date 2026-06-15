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森保ジャパンの初戦は2ー2！勝ち点1を獲得しチュニジア戦へ

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • サッカー日本代表が15日、ワールドカップの初戦でオランダ戦に臨んだ
  • 先制点や追加点を許すも、中村敬斗と鎌田大地のシュートで2−2に
  • 試合はそのまま終了して勝ち点1を獲得し、次戦は21日のチュニジア戦となる

◆緊迫の初戦は2ー2の同点！

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