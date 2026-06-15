ニューストップ > スポーツニュース > 森保ジャパンの初戦は2ー2！勝ち点1を獲得しチュニジア戦へ 北中米ワールドカップ サッカー日本代表 スポーツニュース・トピックス livedoor 森保ジャパンの初戦は2ー2！勝ち点1を獲得しチュニジア戦へ 2026年6月15日 6時28分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと サッカー日本代表が15日、ワールドカップの初戦でオランダ戦に臨んだ 先制点や追加点を許すも、中村敬斗と鎌田大地のシュートで2−2に 試合はそのまま終了して勝ち点1を獲得し、次戦は21日のチュニジア戦となる ◆緊迫の初戦は2ー2の同点！【北中米W杯速報】試合終了🇯🇵日本 2−2 オランダ🇳🇱得点51' ファンダイク🇳🇱57' 中村🇯🇵 64' サマーフィル🇳🇱88' 鎌田🇯🇵日本は勝ち点1をゲット！次はチュニジア戦。6/21（日）13時キックオフ！Photo by Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images pic.twitter.com/ol8nOMTaKD— ライブドアニュース (@livedoornews) June 14, 2026 記事を読む 関連の最新ニュース 北中米ワールドカップ 記事時間 森保ジャパンの初戦は2ー2！勝ち点1を獲得しチュニジア戦へ 記事時間 06/15 06:01 本田圭佑がオランダの豆知識を披露「トイレの便器も高い」 記事時間 06/15 05:55 本田圭佑、オランダFWを最大警戒「何なんこの11番ホンマうざいわー」