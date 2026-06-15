お笑いコンビ「博多華丸・大吉」の博多華丸（56）が15日、キャスターを務めるNHK「あさイチ」（月〜金曜前8・15）に生出演。サッカーのFIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組の日本（FIFAランク18位）ーオランダ戦の同局中継解説を務めた元サッカー日本代表MF本田圭佑（40）を絶賛した。本田は前回22年カタール大会で“解説者デビュー”し、独自ワード満載の解説が話題に。この日も「11番がめっちゃうざい」「相手はきょう、