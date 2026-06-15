スイスで14日、人口を1000万人までに制限することの是非を問う国民投票が行われ、否決されました。スイスの人口は2000年の約720万人から現在は約910万人に増えていて、政府の推計では2040年ごろに1000万人に達する見通しです。投票を提案した最大野党の国民党は、人口増加の背景には移民の流入があり、住宅不足や家賃の高騰、社会インフラへの負担を招いていると主張し、2050年までに人口を1000万人までに制限する憲法改正を求めま