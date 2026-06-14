6月14日、タレント、格闘家などで活躍するボビー・オロゴンが不同意性交容疑で千葉県警察に逮捕された。「複数の報道によればボビー容疑者は、4月21日の午後4時ごろから6時頃の間に、千葉県内の民家で知人女性に性的暴行を加えた疑いが持たれています。被害者女性からの相談を受けた警察が捜査を行い、海外に渡航していたボビー容疑者の帰国を待って羽田空港で逮捕に至りました。ボビー容疑者は容疑を否認していると伝えられてい