R＆Bシンガーのジェイソン・デルーロ(36)が、米カリフォルニア州ターザナの豪邸に設けた床下水槽でサメとエイを飼育していることが判明し、動物への残酷な扱いだとして批判を浴びている。ストリーマーのN3onに自宅を案内した際に公開されたもので、2人が歩く足元の水槽に海洋生物が泳ぐ様子が映し出された。 【写真】動物権利団体から猛批判人気歌手のパフォーマンス Redditのグル