日本のサポーターの試合後のゴミ拾いに称賛の声が集まっている(C)Getty Imagesサッカー日本代表が現地時間6月14日、北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグF組の初戦でオランダと2-2で引き分け、勝点1を獲得した。一方で、日本代表を後押ししたサポーターは試合後にゴミ拾いを行い、国際サッカー連盟（FIFA）や、世界各国のメディアから称賛の声が上がった。【動画】中村敬斗の右足！小川航基のヘディング！！オラン