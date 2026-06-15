◆北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第１戦日本２―２オランダ（１４日・ダラス）【ダラス（米テキサス州）１４日＝岡島智哉】日本代表は、２度のビハインドを追いつき、オランダと２―２のドローに持ち込んだ。中村敬斗鎌田大地がゴールを挙げた。＊＊＊試合前のウォーミングアップ。先発に抜てきされた前田大然が、左シャドーの位置で準備をしているのを見て、森保一監督の「逆算力」の恐ろしさを感じずにはいられ