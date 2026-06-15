北海道網走市の海岸で、カワウとみられる野鳥が大量に死んでいるのが見つかりました。鳥インフルエンザの可能性もあるとして、道などが死がいを回収し、詳しく調べています。野鳥の死がいが見つかったのは、網走市藻琴の海岸です。（荒木カメラマン）「砂浜に多くの野鳥の死がいが点在しています」６月１４日午後５時半すぎ、通行人から「鳥が５０羽から１００羽くらい死んでいるようだ」と市に通報がありました。市や道によります