宝塚記念に出走したマイユニバース（牡4＝武幸、父レイデオロ）は中団でレースを進めたが、3角過ぎあたりで後退。4角付近で鞍上の横山典が下馬し、競走中止となった。レース後、JRAは急性心不全のため死亡したと発表した。