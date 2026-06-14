女優・南沙良（23）の快進撃が止まらない。今年に入って公開された主演映画はすでに3本。主演ではないものの公開間近の出演作も控えている。ライバルの多い21世紀生まれの女優の中でも、映画出演では一歩リードしているという。＊＊＊【写真を見る】“Tシャツ1枚”で太ももをのぞかせて…生脚あらわな「ポスト・ガッキー」念のためだが、「21世紀生まれ」というのは2001年以降に生まれた人のことを指す。だから、たとえ20