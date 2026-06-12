親元で暮らす成人した子どもは珍しくありません。家賃を抑えて貯蓄できる一方で、親の定年や老後資金の問題が近づくと、家族内のバランスが崩れることがあります。子どもが働いていて貯金もある場合、「いつまで実家にいるのか」という問題は、経済的な支援というより、親の生活設計そのものに関わる課題になります。「お金がないわけじゃない」…37歳息子が実家を出ない理由正弘さん（仮名・63歳）は、65歳定年を目前に控えた会社