沖縄県本島北部では、今後3時間以内に線状降水帯が発生して、大雨による災害の危険度が急激に高まる可能性があります。自治体からの避難情報や周辺の情報を確認し、安全を確保してください。沖縄県本島北部「線状降水帯」発生の可能性災害発生の危険度が高まる沖縄地方気象台は15日15時30分、気象防災速報(線状降水帯直前予測)を発表しました。沖縄県本島北部では、今後3時間以内に、線状降水帯が発生し非常に激しい雨が同じ場所