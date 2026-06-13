6月12日（金）、ABEMAにて『脳汁じゅ〜す』が放送。“セクシービデオの帝王”で『全裸監督』（Netflix）のモデルとなった村西とおるが、「抱いてください」と“おねだり”してきたNHKの朝ドラ主演女優らを実名告白した。【映像】「抱いてください」と言われた朝ドラ主演女優『脳汁じゅ〜す』は、主に脳内で分泌され一種の快感をもたらす神経伝達物質の俗称である"脳汁"を追い求め、華やかな芸能界で活躍する芸能人のリアルな生態