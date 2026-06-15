◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組オランダ―日本（１４日、ダラス競技場）ＮＨＫの中継解説を務める元日本代表ＭＦ本田圭佑が、オランダに先制点を奪われたシーンで判定に不満を訴えた。後半６分、オランダはＦＫのこぼれ球を拾い、右サイドからのクロスを攻め残っていたＤＦファンダイク（リバプール）が頭で決めて先制した。ファンダイクがＤＦ渡辺剛を押したようにも見えたが、ＶＡＲで確認の末にノーファウルで得点