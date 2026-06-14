人との関わり方について、「友だちは多い方がいい」といった声を耳にすることもあるかもしれません。しかし、その“当たり前”に違和感を覚える人もいるのではないでしょうか。今回の投稿は、「友だちがいない人」をめぐるひと言から、多様な価値観や人間関係のあり方についてママたちがコメントを寄せてくれました。『友だちいない人って何かありそうだよね。普通に生きていれば友だちできるじゃん』きっと投稿者さんは友だちが多