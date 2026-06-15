フリーアナウンサーの中川安奈（32）が15日、自身のX（旧ツイッター）を更新。日本時間この日朝に行われたサッカーFIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組の初戦、日本―オランダ戦にリアルタイムで反応した。日付が変わって15日になると「もちろんオランダ戦、リアタイしますよね？楽しみすぎて眠れないyo」と投稿。午前4時半すぎには「おはようございます起床成功！！」と同5時キックオフの試合を前に無事に早起きしたこと