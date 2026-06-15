きょう午前8時すぎ、東急東横線武蔵小杉駅で、「電車内でモバイルバッテリーが発火した」と110番通報がありました。消防などによりますと、けが人は今のところ確認されていないということです。東急電鉄によりますと、この影響で東急東横線は自由が丘から武蔵小杉の間で運転を見合わせており、運転再開の見込みは立っていません。