世代が上がるとともに今の自分にしっくりくる服や着こなしを見つけられず、すっかりおしゃれ迷子気味。そんな大人女性には【ニトリ】発のファッションブランド【N+（エヌプラス）】が味方になってくれるはず！ 今回は、上下ともにN+のアイテムを使った大人向けの夏コーデを、スタッフさんの着こなしからご提案。さっそくアイテムごと真似して、夏コーデの引き出しを増やしてみては？ 色合わせの統一感を意識して上級