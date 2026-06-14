俺（ケイタ、30代）は妻（ユウ、30代）と息子（ヒカル、小2）との3人暮らし。夫婦で家を建てる話が出たのですが、妻が勝手に義両親に家の話をして義両親から援助してもらう流れになりました。まだいくつかの会社に見積りを取っている段階で金額は確定していませんが、義両親は「家を建てるならこのくらいは必要だろう」と言ってなかなかの金額を提示してきたのです。すると妻から「同じ額をあなたの実家からも払ってほしい」と言わ